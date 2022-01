„Kalkofes Mattscheibe“ steht vor dem Aus

Anzeige

Zwischen dem Tele 5 und Oliver Kalkofe scheint es nicht mehr so richtig zu stimmen. Nun droht „Kalkofes Mattscheibe“ nach fast 30 Jahren das Aus.

Zumindest konnten sich die Parteien nicht auf eine Fortsetzung der Sendung einigen. Zuerst offenbarte der Komiker dies in einem Facebook-Post vom 30. Dezember. Tele 5 bestätigte, dass man sich mit Kalkofe nicht auf eine Fortsetzung der Parodie-Kultserie einigen konnte, wie heute der Kölner „Express“ zuerst meldete.

Laut Senderangaben „pausiert“ die Produktion derzeit. Ein letztes Wort zur Zukunft von „Kalkofes Mattscheibe“ scheint also noch nicht gesprochen. Auch wenn der Macher der Serie sich in weiteren Social-Media-Posts zu seiner Sendung subtil verbittert äußerte, wenn er im Rahmen einer Ankündigung einer Wiederholung von „Kalkofes Mattscheibe“ verweist: „Dieses Jahr leider kein ‚Mattscheibe‘-Jahresrückblick. Aber wie ich gerade der Presse entnahm, dafür am 1.1. zum Jahresstart die Wiederholung vom ‚Lockdownfest Der Fröhlichkeit!‘.“ Der Groll seiner Follower ließ nicht lange auf sich warten.

Dieses Jahr leider kein #Mattscheibe Jahresrückblick #NoFresse2021

Aber wie ich gerade der Presse entnahm, dafür am 1.1. zum Jahresstart die Wiederholung vom #LockdownfestDerFröhlichkeit!#Tele5 #20Uhr15

Wohl leicht geschnitten (kein #SchleFaZ Bezug) aber trotzdem schön! pic.twitter.com/NA2vGLb7k4 — Oliver Kalkofe (@twitkalk) December 30, 2021

Das Tele-5-Format „SchleFaZ“ mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten werde aber 2022 garantiert weiter geführt, heißt es in dem Bericht weiter. Hier gab es zum Jahreswechsel im Gegensatz zu „Kalkofes Mattscheibe“ auch eine Silvesterausgabe: Erotik-Doppelpack beim schlechtesten Silvester aller Zeiten. Die Filme können in der Mediathek auch aktuell noch angeschaut werden.