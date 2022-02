Keine Karnevalssendungen mehr: WDR hat ein Einsehen

Anzeige

Das WDR Fernsehen setzte am Donnerstagvormittag auf Live-Sendungen vom Kölner Karneval, anstatt aus der Ukraine zu berichten. Das sorgte vielerorts – auch hier – für Empörung. Nun hat die Sendeanstalt einen klaren Schnitt gemacht.

Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine hat der WDR sein Programm im Hörfunk und Fernsehen geändert und die heutige Live-Übertragung im WDR Fernsehen um 14 Uhr beendet. Diese hatte sich mit dem besonderen Karnevalstag im Angesicht der Ukraine-Krise beschäftigt. Die Ausstrahlung der Stunksitzung am Donnerstag um 22.15 Uhr sowie alle geplanten Karnevalssendungen im WDR Fernsehen in den kommenden Tagen hat der Sender nun jedoch gänzlich aus dem Programm gestrichen. Auch die Karnevalisten selbst haben in Köln den traditionellen Rosenmontagsumzug abgesagt.

WDR streicht Karneval komplett in den nächsten Tagen

Das WDR Fernsehen hatte am Donnerstag um 11 Uhr zunächst eine Live-Strecke gestartet, die lediglich mit einem Laufband als Informationsangebot zum Krieg in der Ukraine an diesem besonderen Karnevalstag im Angesicht der Ukraine-Krise versehen war. Um 12.45 Uhr wurde die mitunter verstörend ausgelassene Live-Übertragung aus Köln zunächst unterbrochen und eine verlängerte „WDR Aktuell“ Ausgabe von 30 Minuten gezeigt. Um 14 Uhr hat das WDR Fernsehen die Live-Übertragung dann komplett beendet.

Nun steht also fest, dass die Karnevalsbilder dieses Jahr auch nicht zurück ins Fernsehen kommen.