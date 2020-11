LG erweitert Werbeprogramm im Fernsehen

Anzeige

LG Electronics will in diesem Monat für seine Haushaltsgeräte erstmals Werbung im Fernsehprogramm schalten.

Im Fokus des TV-Spots stehen die InstaView Door-in-Door Side-by-Side Kühlschränke. Neben der TV-Ausstrahlung will LG den Spot auch digital und auf den Social Media Kanälen zeigen. Am 16. November soll der Spot erstmals im Fernsehen laufen und bis Ende Januar des kommenden Jahres im Programm zu finden sein.

Wie LG mitteilt, kommen die beworbenen Kühlschränke mit einem besonderen Gimmick daher. Nach zweimaligem Anklopfen an die getönte Glasscheibe an der Front soll das Licht angehen und der Inhalt des Kühlschranks sichtbar werden, um einen Kälteverlust zu verhindern. Daher rührt auch der Claim des TV-Spots „Zweimal klopfen, reinschauen und immer cool bleiben“.

In dem neuen Werbespot platzt ein unvorsichtiger Familienvater in den Flirt seiner Tochter und eines jungen Mannes, da er ohne anzuklopfen das Zimmer betritt. Peinlich berührt springt der Junge aus dem Fenster. Wer den Spot bereits jetzt sehen will, hat hier die Gelegenheit: