Lizenzdeal mit DAZN: UEFA Super Cup Real Madrid – Eintracht Frankfurt auch im Free-TV

DAZN gibt das Duell um den UEFA Super Cup zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt ins Free-TV ab. Dieser Sender kann sich auf eine gute Quote freuen.

Ist Eintracht Frankfurt bereit für den nächsten Europacup-Triumph? RTL ist live im Free-TV dabei, wenn die Frankfurter Adler im UEFA Super Cup auf die Königlichen von Real Madrid treffen – die Siegermannschaft der Europa League gegen die Gewinner der Champions League. Der Kölner Sender überträgt das Duell der Europapokalsieger am 10. August um 20.15 Uhr (Anstoß: 21 Uhr). RTL Deutschland erwirbt die Free-TV-Rechte an der Live-Übertragung im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung mit DAZN.

RTL kauft Super-Cup-Sublizenz von DAZN

Henning Tewes, Chief Content Officer RTL Deutschland: „Die Frankfurter Pokalhelden haben mit ihrem Sieg in der UEFA Europa League in der letzten Saison eine echte Begeisterung in Deutschland ausgelöst. Mit dem Duell der Europapokalsieger präsentieren wir nun das nächste Top-Ereignis des europäischen Spitzenfußballs im Free-TV. Ein weiteres historisches Kapitel der Frankfurter Vereinsgeschichte! Ich bin mir sicher, dass wir mit dem UEFA Supercup einen weiteren hochemotionalen Fußball-Abend bei RTL erleben werden.“

Der nationale Super Cup zwischen RB Leipzig und Bayern München steigt derweil bereits an diesem Samstag, um 20.30 Uhr. Hier übertragen Sky und Sat.1.

Mit Material von RTL

Bildquelle: df-UEFA-SUPER-CUP: RTL