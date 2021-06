Anzeige

Seit 2019 gehört M7 zu Canal+. Dies wird mit einer Änderung des Logos nun auch im Markendesign noch einmal unterstrichen.

„Wir sind stolz darauf, mit Canal+ zu einer der größten und erfolgreichsten Mediengruppen Europas zu gehören, die das Wachstum von M7 in den deutschsprachigen Märkten weiter vorantreiben wird. Das zeigt sich nun auch in unserem neuen Markendesign“, sagte Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland.

Das vorherige Logo © M7

Vorbei sind die Zeiten in denen das Logo des Plattformbetreibers in knalligen Farben förmlich ins Auge sprang. Nun kommt das Motiv in schlichtem Schwarz und Weiß daher – getreu den traditionellen Farben von Canal+.

Gleichzeitig hat M7 erst kürzlich sein Dienste- und Service-Portfolio weiter ausgebaut. Bei den über 20 Free-TV-Sendern des neuen BasisHD Pakets können Zuschauer neuerdings auch interaktive Zusatzfunktionen nutzen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

In Deutschland und Österreich ist M7 B2B-Anbieter für TV-Services. Mit über 140 Senderechten und Lizenzen für deutsche und internationale Free- und Pay-TV-Programme sowie VoD-Diensten ist man nach eigenen Angaben der marktführende Content-Anbieter für alle vier Verbreitungswege Satellit, Kabel, OTT und IPTV.

Quelle: M7 Group