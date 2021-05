M7 verzeichnet Zuwachs an Kunden

Anzeige

Der TV-Entertainment-Anbieter M7 hat in den vergangenen zwölf Monaten elf neue Kunden gewinnen können. Das teilte das Unternehmen heute mit.

Neue Vertragsabschlüsse soll es unter anderem mit den Stadtwerken, Glasfasernetzbetreibern und regionalen Telekommunikationsgesellschaften Emden Digital, SachsenEnergie, GmündCOM, Rapidate, Stadtwerke Flensburg, Stadtwerke Unna, Stadtwerke Velbert, Vereinigte Stadtwerke Media und wisotel in Deutschland sowie senseLAN in der Schweiz gegeben haben.

Mit den Sonderportfolios und Plattformdiensten von M7 können die neuen Partner in ihren Netzen nun attraktive Free-TV- und Pay-TV-Pakete anbieten, so das Unternehmen. Die bestehenden Kunden des Anbieters, Emden Digital und Vereinigte Stadtwerke Media, sollen zudem ihre Kabel-TV-Versorgung mit ihren IPTV-Produkten von M7 in ein hybrides TV-Angebot erweitert haben. Damit hat M7 laut eigenen Angaben nun über 150 Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg.