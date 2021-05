MagentaTV-Kampagne zur EM startet: Morgen UHD-Sendervorstellung

Anzeige

MagentaTV ist das einzige TV-Angebot, auf der alle Partien live und in UHD gezeigt werden.

Die Botschaft der Kampagne lautet: „Mehr EM geht nicht“. Alle 51 Spiele des europäischen Fußball-Turniers werden live bei MagentaTV, davon zehn Spiele ausschließlich bei der Telekom, zu sehen sein. Und das auf vier Kanälen: zwei in Full-HD und zwei in Ultra-HD. Oder wie Christian Ulmen in einem der TV-Spots sagen: „Guck mal, wie scharf das ist – das ist UHD. Das ist wie ein Gemälde!“ Und Fahri Yardim ergänzt: „Ja, es saugt einen anders ins Bild rein. Es saugt, es saugt, es saugt… dich einfach mehr ran.“ Mit bis zu zehn Stunden Live-Programm am Tag bietet MagentaTV zudem eine umfangreiche Berichterstattung zur UEFA EURO 2020.

Die beiden Schauspieler erklären gewohnt humorvoll die Vorteile von MagentaTV. Unterstützt wird das Duo diesmal von den deutschen Nationalspielern Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Leroy Sané.

Weitere Details zum MagentaTV-Angebot zur Europameisterschaft 2020 gibt die Telekom im Rahmen eines Medienevents am morgigen 11. Mai bekannt. Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits letzte Woche berichtete, ist davon auszugehen, dass die vier angesprochenen Sende dabei der Öffentlichkeit präsentiert werden. Darüber hinaus stellt die Telekom – das ist schon sicher – das Personal für die EM vor. Bislang steht lediglich fest, dass Johannes B. Kerner für MagentaTV moderiert (DF-Bericht hierzu).