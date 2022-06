Media Markt lädt mit Angeboten zum „3 Tage Wahnsinn“

Anzeige

Unter dem Motto „Der 3 Tage Wahnsinn“ bietet Media Markt laut eigenen Angaben rund 16.000 günstige Angebote quer durch das gesamte Sortiment.

Die Aktion läuft im Media Markt Onlineshop seit dem 23. Juni um 20:00 Uhr. Dort kann man noch bis zum 26. Juni um 23:59 Uhr zuschlagen – natürlich wie immer nur, solange der Vorrat reicht, teilt der Anbieter mit. In den Media Märkten gibt es die Angebote derweil am 24. und 25. Juni sowie am 26. Juni, sofern ein verkaufsoffener Sonntag stattfindet.

In seinem Ankündigungstext hebt Media Markt einige ausgewählte Aktionsartikel hervor. Dazu gehören etwa das IdeaPad 1i von Lenovo, das Medion AKOYA S15449 (MD62096) Notebook sowie das Asus Chromebook C523NA-EJ0123 zusammen mit dem Asus Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000DVA-L30040) quasi zum Preis von einem, wie der Händler betont. Bei den TV-Geräten gibt es etwa den LG 65C17LB OLED TV mit 65 Zoll zum reduzierten Preis. Im Smartphone-Bereich soll man etwa beim Kauf des Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 GB inklusive 10 GB mobilcom-debitel Tarif sparen können. Darüber hinaus sind unter anderem die Bosch Küchenmaschine MUMS2EW30 und der Siemens Kaffeevollautomat TQ703D07 Teil der „3 Tage Wahnsinn“-Aktion.

Quelle: MediaMarktSaturn

Bildquelle: media-markt-wahnsinn-aktion: MediaMarktSaturn