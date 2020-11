MediaMarkt und Saturn ab heute Abend mit eigener Black Friday Week

Anzeige

Eine Woche lang erwarten Kunden sowohl in allen deutschen Saturn- und Media Märkten als auch in den jeweiligen Onlineshops zig Top-Angebote aus unterschiedlichen Kategorien.

Online startet die Black-Friday-Week-Aktion bereits am Sonntag, den 22. November, um 18 Uhr für Card- bzw. Club-Mitglieder und ab 21 Uhr für alle Kunden und endet am Sonntag, den 29. November um 18 Uhr. In den Märkten gibt es die Sonderpreise von Montag, den 23. November, bis Samstag, den 28. November, zu den lokalen Öffnungszeiten.

Verlängertes Umtauschrecht

Insgesamt gibt es die ganze Woche über mehr als 40 Angebote aus verschiedenen Warengruppen, darunter zum beispielsweise den Samsung GU 65 TU 7079 Smart TV, das Xiaomi Redmi 9 Smartphone sowie das Asus TUF Gaming FX705DT-H7113T Notebook bei MediaMarkt, oder bei Saturn zum Beispiel der Sony Fernseher KD-85XH9096, das iPhone 11 64 GB oder der Sonos One Gen2 Smartspeaker. Auch wer auf der Suche nach einem hochwertigen Kaffeevollautomaten ist oder eine neue Waschmaschine benötigt, wird ein passendes Angebot finden. Online-Shopper können hier fündig werden. Saturn bietet die gleiche Aktion im Übrigen auch an.

MediaMarkt und Saturn gewähren zudem für Ware, die zwischen dem 3. November und dem 16. Dezember gekauft wurde, ein freiwilliges verlängertes Widerrufs- bzw. Umtauschrecht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ware vollständig und ohne durch den Kunden verursachte Beschädigung in der Originalverkaufsverpackung bis zum 31. Dezember 2020 zurückgeschickt oder zurückgegeben wird. Nach Angaben der Märkte genügt eine rechtzeitige Absendung.

Alle Angebote gelten, solange der Vorrat reicht.