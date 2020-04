MediaMarkt und Saturn öffnen wieder ihre Märkte

Die Läden von MediaMarkt und Saturn öffnen mit geringerer Ladenfläche wieder ihre Pforten.

In Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen werden MediaMarkt und Saturn im Laufe dieser Woche schrittweise wieder geöffnet, größtenteils bereits ab Mittwoch. Die Maxime dabei soll lauten: Stationär einkaufen, sicher und gut geschützt.

Der Fokus der Maßnahme soll nach Angaben des Unternehmens dabei auf und Reparaturleistungen und primär an den Abholstationen stattfindenden Service liegen. Auch die sogenannten Smartbars, an denen in der Regel innerhalb weniger Stunden Smartphones repariert werden, sind wieder verfügbar. Die Pick-up-Stationen sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

MediaMarktSaturn Retail Group

Die Wiedereröffnung der Märkte findet unter strikter Einhaltung aller vorgeschriebenen und empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsstandards statt. Zudem wurden die Markt-Mitarbeiter im Vorfeld umfassend hinsichtlich dieser Maßnahmen geschult. Das Personal wird außerdem Mund- beziehungsweise Gesichtsschutz tragen.