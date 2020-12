Mediengruppe RTL streicht über 100 Stellen

Anzeige

Die Mediengruppe RTL hat intern einen Ausblick auf das kommende Jahr 2021 gewährt und eine umfangreiche Stellenstreichung angekündigt.

Wie das Magazin „New Business“ am vergangenen Wochenende zuerst berichtete, plant die Mediengruppe offenbar einen Abbau von drei bis vier Prozent. Macht in der Praxis 100 bis 150 Stellen, die im Verlauf des kommenden Jahres gestrichen werden sollen. Dieser Stellenabbau soll laut des Berichts vor allem in Form von Freiwilligenprogrammen, Ausstiegsmöglichkeiten, Vorruhestand und Altersteilzeit über die Bühne gehen.

Anscheinend plant die Mediengruppe für das kommende Jahr insbesondere eine stärkere Förderung der eigenen exklusiven Streaming-Angebote, wie aus dem internen Mitarbeiter-Meeting hervorgegangen sein soll. Wie „New Business“ weiter ausführt, soll CEO Bernd Reichart neben zusätzlichen Investitionen in Streaming-Inhalte auch die Förderung von Technologie- und Daten-Units angekündigt haben. Laut Bericht plane man dafür nun eine Neuverteilung des Budgets im Content- und Marketingbereich. Sparmaßnahmen inbegriffen, wie man an dem Stellenabbau erkennen kann.

Neben den Personalkosten wolle man laut New Business-Bericht 2021 auch Ausgaben für Events und Reisen einsparen. Wie das Medienmagazin DWDL ergänzend erfahren haben will, soll es neben dem Stellenabbau aber auch individuelle Gehaltserhöhungen von insgesamt fünf Millionen Euro geben. Allen Mitarbeitern der Mediengruppe unterhalb der Bereichsleiter soll laut Bericht zusätzlich eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro winken.