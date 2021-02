Anzeige

Die Deutsche Telekom hat ihr Mobilfunknetz in NRW weiter ausgebaut. Damit liegt das Unternehmen in der Erfüllung des noch bis Mitte des Jahres laufenden Mobilfunkpaktes zwischen Landesregierung und Netzbetreibern voll im Plan.

Die Telekom bekräftigte, diesen Pakt fristgerecht einhalten zu wollen. Bis zu 200 neue Standorte sollen im ersten Halbjahr 2021 entstehen. Aktuell deckt das LTE-Netz der Telekom 99,5 Prozent der Haushalte im Bundesland ab. Das Unternehmen hat in NRW in den letzten zweieinhalb Jahren 973 neue Standorte aufgebaut. Zudem wurden 5.230 Kapazitätserweiterungen an bereits bestehenden Standorten durchgeführt.

Auch in NRW: Telekom treibt 5G-Ausbau voran

Neben den massiven Investitionen in das LTE-Netz treibt die Deutsche Telekom auch den 5G Ausbau in NRW massiv voran. Zum Jahreswechsel konnten schon 12 Millionen Einwohner des bevölkerungsreichsten Bundeslandes 5G nutzen. Hierzu wurden in 2020 knapp 3.700 neue 5G-Standorte in NRW aufgebaut. Das Ziel ist eine möglichst weitgehende flächendeckende Abdeckung bis 2025.

„Wir drücken beim Mobilfunk-Ausbau weiter aufs Tempo“, sagt Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland. „Wir bauen bundesweit pro Jahr rund 1.500 neue Standorte. Die Hälfte davon im ländlichen Raum. Außerdem erweitern wir an bestehenden Standorten fortlaufend unsere Kapazität. Im Rahmen unserer massiven Ausbauaktivitäten wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom. Das gilt auch für NRW.“