Musik- und Superheldenfilme dominieren Video-Jahrescharts 2019

„A Star Is Born“ und „Bohemian Rhapsody“ waren 2019 auf DVD und Blu-ray ein Hit. Aber auch Superhelden-Action schlug mit Erfolg ein.

Nicht nur im Kino und bei den Oscars waren die Musikfilme „A Star Is Born“ und „Bohemian Rhapsody“ ein voller Erfolg. Das Liebesdrama mit Lady Gaga und Bradley Cooper und das Biopic über Queen-Legende Freddie Mercury setzten sich auch an die Spitze der deutschen Video-Jahrescharts, wie GfK Entertainment ermittelt hat. Während „A Star Is Born“ auf Rang drei der DVD-Hitliste für 2019 landet, punktet „Bohemian Rhapsody“ als meistverkaufte Film-DVD und dritterfolgreichste Blu-ray gleich doppelt.

Wer gedacht hatte, dass das „Harry Potter“-Franchise nach den Heiligtümern des Todes ausgezaubert hat, dürfte sich mittlerweile eines Besseren belehrt fühlen. „Grindelwalds Verbrechen“, Teil zwei der Spin-off-Reihe „Phantastische Tierwesen“, erobert sowohl bei den DVD- als auch Blu-ray-Verkäufen den zweiten Platz.

Ansonsten setzen Blu-ray-Fans vor allem auf Superhelden-Action: „Avengers: Endgame“ kapert die Spitze, „Aquaman“ schwimmt an die vierte Stelle und „Venom“ lässt sich auf Position fünf nieder.