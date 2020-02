Disney will auch Streamingdienst Hulu international launchen

Geht es nach Disney-CEO Iger, ist die an ein erwachsenes Publikum gerichtete Plattform Hulu ab 2021 auch international verfügbar. Das dürfte den Konkurrenzkampf der Videostreamingdienste weiter anheizen.

Bisher ist Hulu nur in den USA verfügbar. Doch wie US-Medien berichten, plant Disney-CEO Bob Iger die Videostreamplattform 2021 auch international anzubieten. Derartige Pläne gebe es bereits seit 2018. Für den Moment habe aber die Expansion von Disney+ Vorrang. So soll Disney+ ab Ende März auch in Indien verfügbar sein.

Während Disney+ „familientaugliche“ Filme und Serien im Angebot hat, ist Hulu auf ein erwachsenes Publikum ausgerichtet. Neben Originals bietet die Plattform Inhalte der US-amerikanischen Medienkonzerne ABC, Fox und NBC. In den USA gibt es Hulu in verschiedenen Preismodellen, etwa eine günstige Version mit Werbung für etwas sechs Dollar pro Monat und eine überwiegend werbefreie Version für rund zwölf Dollar monatlich. Auch in Paketen, etwa mit Disney+ und EPSN, ist Hulu verfügbar.

Die Internationalisierung von Hulu dürfte Konsequenzen für andere Streamingdienste haben. Denn so wie Disney mit der Einführung von Disney+ anderen Anbietern Disney-Inhalte entzieht, wird wohl mit Hulu-Inhalten ähnliches geschehen. Derzeit ist zum Beispiel die Hulu-Serie „The Handmaid’s Tale“ in Deutschland bei Magenta TV verfügbar.

Wer weiß, wie lange noch.