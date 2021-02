Nascar: Sport1 sichert sich erneut TV-Rechte für alle Rennen

Anzeige

Sport1+ überträgt alle 36 Saisonrennen der Nascar Cup Series von Februar bis November live oder relive mit Originalkommentar.

Als eine der ersten großen Motorsport-Serien startet die Nascar Cup Series bereits im Februar in die neue Saison. Sport1+ ist auch in diesem Jahr mittendrin und überträgt alle 36 Meisterschaftsrennen live oder relive mit Originalkommentar. Der Großteil der Läufe ist live auf Sport1+ zu sehen, zudem wird auch Motorvision TV wieder ausgewählte Rennen im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung live abbilden.

Daytona-Rennen am Sonntag

Los geht es mit dem Busch Clash: Das Einladungsrennen in Daytona zeigt Sport1+ in der Nacht auf Mittwoch live ab 0.30 Uhr. Mit dem legendären Daytona 500 geht dann am Sonntag, 14. Februar, der offizielle Saisonstart über die Bühne. Sport1+ überträgt das „Great American Race“ auf dem Daytona International Speedway, bei dem aktuell bis zu 30.000 Zuschauer geplant sind, zur Primetime live ab 20.00 Uhr. Auch das anschließende Rennen, das am Sonntag, 21. Februar, auf dem Daytona-Rundkurs stattfindet, wird live ab 20:30 Uhr auf Sport1+ ausgestrahlt.