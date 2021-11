Neue Medion UHD-Smart-TVs bei Aldi und im Webshop

Anzeige

Bei Aldi ist ab heute einen UHD-Fernseher für unter 400 Euro zu haben sowie online der bisher größte Android TV aus dem Hause Medion.

Mit dem Life X15811 (siehe Titelbild) bietet Medion einen smarten UHD-Fernseher mit 146,1 cm Bildschirmdiagonale bei Aldi an. Der UHD TV punktet mit einer besonderen Bildqualität:

Während Dolby Vision für eine dynamisch optimierte Darstellung mit brillanten Farben sorgt, erhöht HDR den Dynamikumfang, sodass auch in dunklen Farbbereichen Details sichtbar bleiben. Micro Dimming wiederum verbessert den Detailreichtum der Bilder. Abgerundet werden die Features zur Bildoptimierung durch CTI, einen 3D-Kammfilter sowie eine Rauschreduktion. Damit der Klang dem Bild in nichts nachsteht, kommt beim Medion Life X15811 DTS-Sound zum Einsatz.

Darüber hinaus bietet der Smart-TV noch eine Vielzahl an weiteren Funktionen: Mit dem HD-Triple-Tuner wird digitales Fernsehen in HD- und SD-Qualität empfangen. Wer lieber streamt, greift auf die bereits vorinstallierten Apps für Netflix oder Amazon Prime Video zu. Dank der AVS-Funktion (Audio Video Sharing) lassen sich Musik, Fotos oder Filme über das Heimnetzwerk direkt auf dem TV abspielen. Wireless Display hilft dabei, auch Inhalte vom Smartphone, Tablet oder Notebook auf den Smart-TV zu streamen und mittels PVR ready kann das TV-Programm direkt auf einem externen Speicher aufgezeichnet und später angesehen werden.

Soll der Fernseher per Sprache gesteuert werden, haben Nutzer die Wahl zwischen Amazon Alexa und Hey Google. Alternativ zur klassischen Fernbedienung oder der Sprachsteuerung lässt sich der X15811 per App auch mit dem eigenen Smartphone über das Heimnetzwerk bedienen.

Verfügbarkeit

Der MEDION® LIFE® X15811 (399 Euro) ist ab dem 29. November bei Aldi Süd und Aldi Nord erhältlich.

Medion Life X16505

Mit dem Medion Life X16505 ist ab sofort auch der bisher größte Android TV von Medion auf dem Markt. Das Gerät vereint die Vorteile eines Android-Betriebssystems sowie eines klassischen Fernsehers. Zudem ermöglicht der integrierte Google Assistant zum Beispiel das Wechseln von Sendern oder die Erhöhung der Lautstärke per Sprachbefehl. Ebenso erlaubt das eingebaute Chromecast das Streamen von Inhalten vom Handy oder Laptop auf den Fernseher.

Für gestochen scharfe Bilder und hohe Bildqualität, sorgt UHD-HDR. Der smarte Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll (163,8 cm)bietet auch Dolby Vision, einen Motion Picture Index von 1.200 und Micro Dimming kontrastreichere, dynamischere und detailliertere Bilder.

Der Android TV Medion Life X16505 empfängt digitales Fernsehen via DVB-T2 HD, DVB-C sowie DVB-S2 in HD- und SD-Qualität. Auch die Übertragung von HD-Bild und Tonsignalen ohne Qualitätsverlust ist dank der vier HDMI-Eingänge kein Problem. Zusätzlich bietet eine CI+-Schnittstelle in Verbindung mit entsprechendem Modul und Smart Card den Zugang zu verschlüsselten Programmen. Für eine perfekte Klangkulisse sorgen DTS-Sound und die Möglichkeit, ein Bluetooth-Sound-Gerät mit dem TV zu koppeln.

PVR ready ermöglicht die Aufnahme des TV-Programms auf einen externen Speicher. So können Filme und Serien noch schneller gefunden und zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden. Auch HbbTV-Funktionen wie das Abrufen von Informationen zum TV-Programm, eine mehrsprachige Menüführung (OSD), die automatische Senderprogrammierung (APS) und ein elektronischer Programmführer (EPG) tragen zu einem unkomplizierten TV-Erlebnis bei.

Die Android TV-Serie ist ebenfalls in den Größen 43, 50 und 55 Zoll erhältlich.

Verfügbarkeit

Der MEDION® LIFE® X16505 ist für 639,95 Euro im Medion Webshop erhältlich.

Quelle: Medion