Neue Moderatorin bei Sky Sport News

Noch vor der Schließung des Transferfensters hat auch Sky Sport News sein Team weiter verstärken können. Laura Winter wechselt Anfang Oktober von Radio Hamburg zum 24-Stunden-Sportnachrichtensender nach München und wird dort künftig regelmäßig als Moderatorin zum Einsatz kommen. Erstmals zu sehen ist die 27-jährige Hessin am Dienstag, 12. Oktober ab 9.00 Uhr im Frühreport.

Zuletzt moderierte Laura Winter seit Anfang 2020 bei Radio Hamburg, seit gut einem Jahr die Radio Hamburg Morning-Show. Bis dahin war sie seit 2017 als Moderatorin und Redakteurin für Radio Energy in Stuttgart, 104.6 RTL in Berlin sowie Hit Radio N1 in Nürnberg tätig. Davor absolvierte Laura Winter ein Volontariat als Hörfunkjournalistin bei Antenne Frankfurt, in dessen Rahmen sie unter anderem über die Eintracht und den FSV im Fußball, die Skyliners im Basketball und die Löwen im Eishockey berichtete. Parallel dazu schloss sie ein Fernstudium in Sportmanagement ab.

Jenne Beckmann, Redaktionsleiter Sky Sport News: „Nach zahlreichen Radio-Stationen in den letzten Jahren geht Laura Winter bei Sky Sport News erstmals den Schritt ins Fernsehen. Wir sind bereits vor Längerem auf sie aufmerksam geworden und haben ihren Weg genau verfolgt. Mit ihrer Live-Erfahrung am Mikrofon, ihrer Sportbegeisterung und ihrer positiven Ausstrahlung wird sie unsere Kundinnen und Kunden schnell für sich einnehmen.“

Laura Winter: „Ob aktiv auf dem Tenniscourt oder seit dem ersten Stadionbesuch mit meinem Opa als Zuschauer: von klein auf hat mich die Begeisterung für den Sport gepackt. Mit der neuen Aufgabe bei Sky Sport News wird für mich ein Traum wahr, dieser Leidenschaft in Zukunft auch beruflich nachgehen zu können. Nach vielen Jahren beim Radio freue ich mich riesig auf den nächsten Schritt und die Herausforderung Fernsehen.“

Sky Sport News wieder im Pay-TV

Seit dem 21. Juli ist Sky Sport News wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der im kommenden Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiert und die vergangenen viereinhalb Jahre frei empfangbar zu sehen war, ist seitdem als Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten.

Quelle: Sky Deutschland