Neue Spitze für die IFA

100 Tage vor dem Start der IFA 2022 benennt die Messe Berlin eine neue Doppelspitze für die Funkausstellung.

David Ruetz und Kai Mangelberger übernehmen die Leitung der IFA 2022. Das Team ersetzt die bisherigen IFA-Leiter Jens Heithecker und Dirk Koslowski.

„Die IFA kommt im September stark zurück. Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Erwartungen im Markt sind groß. Wir sind bereit, um als global bedeutendste Messe für Consumer und Home Electronics dem Restart der Branche eine angemessene Bühne zu bereiten“, sagt Martin Ecknig, CEO Messe Berlin GmbH. „Mit David Ruetz und Kai Mangelberger haben wir ein starkes Führungs-Duo an die Spitze gesetzt, das zusammen mit dem IFA-Team den Countdown in den nächsten Monaten gut begleiten wird.“

IFA 2022: „Die Erwartungen sind groß“

Als Head of ITB Berlin, der führenden Leitmesse für die globale Reiseindustrie, bringt David Ruetz ein breites Know-how für die Entwicklung von erfolgreichen, globalen B2B-Projekten mit. Der internationale versierte Live-Kommunikationsexperte ist seit 2002 bei der Messe Berlin für die ITB zuständig. Er hat in dieser Zeit den Ausbau der Fachmesse zur globalen Marke vorangetrieben. Die ITB hat die Zeit der Corona-Pandemie erfolgreich genutzt, um sich weiter zu digitalisieren und mit ITB.com eine zentrale Anlaufstelle für eine weltweite Tourismus-Community geschaffen.

Langjähriges Know-how im internationalen Geschäft

David Ruetz (53) und Kai Mangelberger (42) bilden die neue Doppelspitze für die Funkausstellung IFA 2022. Bildquelle: Messe Berlin

In den nächsten Monaten wird Herr Ruetz als Senior Vice President IFA 2022 bei der IFA zentraler Ansprechpartner für die Keyplayer im Markt sein. „Dabei kann ich mich auf die Expertise des IFA-Projektteams verlassen. Die Kolleginnen und Kollegen kennen den Markt seit vielen Jahren und haben in der Vergangenheit wiederholt gezeigt, dass die Messe Berlin Live-Events kann. Wir bieten in der Hauptstadt die Bühne für gute Geschäfte, gute Netzwerke und einen guten Trendüberblick für unser internationales Publikum.“

David Ruetz teilt sich die Teamführung mit Kai Mangelberger, Director IFA 2022. Herr Mangelberger weist eine über 20-jährige Event-Expertise auf. Davon hat er zehn Jahre lang, zuletzt als Deputy Director, die Weltleitmesse InnoTrans betreut, bevor er im Herbst vergangenen Jahres die führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel Fruit Logistica in leitender Funktion übernommen hat. Im April feierte die Messe den erfolgreichen Auftakt nach der Corona-Pause: Als erste große internationale Veranstaltung brachte die Fachmesse Aussteller und Fachbesucher aus über 130 Ländern zurück auf das Berliner Messegelände.

Quelle: Messe Berlin

Bildquelle: df-ifa: Messe Berlin