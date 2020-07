Neuer Chef für SAP Deutschland gefunden

Anzeige

Erst in dieser Woche wurde bekannt, dass SAP-Deutschland-Chef Dr. Daniel Holz zu Google wechseln wird. Sein frisch ernannter Nachfolger wird heute das Amt übernehmen.

Als Nachfolger von Holz wurde Alexander Kläger angekündigt. Kläger soll zum 1. August die Geschäftsführung des Software-Konzerns und die Verantwortung für die Vertriebsorganisation im Land übernehmen.

Kläger arbeitete zuletzt als Chief Operating Officer und Head of Cloud für Mittel und Osteuropa. Zuvor war er bereits sechs Jahre lang in der Geschäftsleitung der SAP Deutschland SE & Co. KG tätig. Dort habe er den Vertrieb für die Prozess-, Konsumgüter- und Services Industrie verantwortet, wie das Unternehmen mitteilt. Seine Karriere hatte Kläger ursprünglich bei Volkswagen in Mexiko begonnen. Anschließend arbeitete er ab Ende der 90er Jahre unter anderem bei Arthur Andersen Management Consulting und bei IBM.

Hartmut Thomsen, Präsident der Region MEE, freut sich: „Alex Kläger ist ein sehr erfahrener und geschätzter Manager und mit dem Geschäft und unseren Kunden in Deutschland eng vertraut. Ich bin überzeugt, dass er die herausragende Arbeit von Dr. Daniel Holz sehr erfolgreich weiterführen wird.“