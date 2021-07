Neuer Job bei RTL für Aleksandra Bechtel

Anzeige

Die ehemalige Big Brother-Moderatorin Aleksandra Bechtel bekommt eine neue Aufgabe bei RTL und wird Teil des Moderationsteams bei den RTL News.

Die Moderatorin Aleksandra Bechtel kenne, so RTL in einer Pressemeldung, „die Promis in der Branche von zahlreichen Begegnungen persönlich“, sei auf sämtlichen Red Carpets zu Hause und inzwischen sogar selbst „als Prominente ein Begriff“. Jetzt wechselt die Wahl-Kölnerin die Perspektive und „schaut für ‚Guten Morgen Deutschland‘ und ‚Punkt 12‘ als neue Society-Expertin hinter die Kulissen der Glitzerwelt“. Ab Montag, den 5. Juli, wird sie bei beiden Magazinen zum Einsatz kommen und in Zukunft mit „VIP-Expertin“ Stephanie Brungs sogenannte Neuigkeiten „aus der Welt der Stars präsentieren: Hintergründe, Gerüchte und ihre ganz persönlichen Einschätzungen“.

Der Chefredakteur Magazine bei RTL, Martin Gradl, freue sich nach eigenen Angaben zusammen mit dem Sender sehr, dass man mit Aleksandra Bechtel „eine extrem erfahrene und sehr sympathische Moderatorin gewinnen“ konnte, die sich „seit vielen Jahren gleichermaßen im Showbiz und in der Musikbranche“ auskenne. Auch die Moderatorin selbst, die ihre Karriere bei VIVA begann und später viele RTL2-Produktionen wie „Big Brother“, „Diättester“ oder „Heirate mich! Geheimprojekt Traumhochzeit“ moderierte, freut sich in einer Pressemeldung:“Mich reizt es sehr, die Welt der Stars einmal von der anderen Seite zu beleuchten und den Zuschauer:innen einen spannenden Blick durchs Schlüsselloch der VIPs zu vermitteln“.