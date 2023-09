Nubert Heimkino-Wochen jetzt mit vergünstigten Angeboten

Anzeige

Der HiFi-Konzern Nubert bietet im Rahmen seiner jüngst gestarteten Heimkino-Wochen ausgewählte Heimkino-Sets zu reduzierten Preisen an.

Die Angebote während der Heimkino-Wochen von Nubert erstrecken sich sowohl über passive als auch aktive Systeme. Wie der Anbieter ausführt, zeichnen sich die reduzierten passiven Kompaktsysteme durch eine dezente visuelle Präsenz und eindrucksvolle Klangqualität aus. Die Systeme seien in den drei bekannten Nubert Produktlinien nuBoxx, nuLine und nuVero verfügbar, kann man einer Pressemitteilung des Konzerns entnehmen. Front-, Center- und Surround-Speaker sollen schon in der Grundausstattung enthalten sein. Im Konfigurator soll man dann zusätzliche Komponenten wie Höhenkanäle, Subwoofer, Receiver und Verstärker optional hinzufügen können, um das Heimkinoset nach den eigenen Vorlieben anzupassen. Anfang September ist die Rabatt-Aktion bei Nubert an den Start gegangen.

Reduzierte Soundbar im Rahmen der Nubert Heimkino-Wochen

Bei den aktiven Systemen hebt Nubert das XS-6000-Set als Preis-Leistungs-Tipp hervor. Auch hier soll man die Aktivlautsprecher individualisieren und mit weiteren Lautsprechern und Kanälen im Konfigurator optional erweitern können. Bei den Soundbars verspricht der Konzern einen Sonderpreis für die nuPro XS-8500 RC, das in der Grundkonfiguration die Rolle eines kompletten 3.1-Systems inklusive Center erfüllen soll, führt Nubert aus. Optional kann man das System mit Höhenkanälen und einem Subwoofer erweitern.

Darüber hinaus spricht Nubert im Rahmen der Heimkino-Wochen von einem Gewinnspiel, bei dem 1000 Euro für den Gewinner winken sollen. Teilnahmevoraussetzung ist ein Foto vom heimischen Nubert-Heimkinosystem. Eine Jury soll bei Nubert dann eine Vorauswahl unter den Einsendungen treffen, deren Teilnehmer ein kleines Heimkino-Überraschungspaket erhalten sollen. Über den Hauptpreis soll dann die Community in den sozialen Netzwerken abstimmen. Sowohl das Gewinnspiel als auch die Heimkino-Wochen von Nubert laufen noch bis zum 30. Oktober 2023. Einen Überblick über alle angebotenen Sets findet man auf der Website des Konzerns.

Quelle: Nubert

Bildquelle: df-nubert-logo: nubert