Prime Video schlägt Netflix in 2020

Im vergangenen Jahr konnte Amazon Prime Video seinen Vorsprung gegenüber Netflix und anderen Streamingplattformen etwas weiter ausbauen.

Der internationale Streaming-Guide JustWatch.com hat die Entwicklung von Netflix, Prime Video, Disney Plus und weiteren Streaminganbietern im Jahr 2020 detailliert analysiert. Dabei kam heraus, dass Prime Video mit 35 Prozent einen knappen Vorsprung gegenüber den 33 Prozent seines größten Wettbewerbers Netflix ausbauen konnte.

Bezogen auf die SVOD-Marktanteile des vierten Quartals 2020 ist Prime Video nun 2.5-mal so groß wie Disney Plus. Der eigene Streaming-Service von Disney liegt zurzeit auf dem dritten Platz bei JustWatch Deutschland. Dagegen haben lokale Streamingdienste wie Joyn mit vier Prozent oder TVNow mit nur einem Prozent eher Schwierigkeiten im Wettbewerb mitzuhalten. Letztendlich konnte jeder Streaming-Service mit Ausnahme von TV Now im letzten Quartal von 2020 Zuwächse verzeichnen.

Marktanteilsentwicklung 2020

Übrigens hat JustWatch vor kurzem ein Tool veröffentlicht, dass die Filme und Serien basierend auf einer vom Nutzer vorgegebenen Geschichte vorschlägt. Dazu gibt der Nutzer ein paar Wörter oder einen Satz ein von dem, was er oder sie gerne schauen möchte. Anschließend schlägt der Algorithmus passende Filme vor. Alternativ kann der Nutzer auch auf den Button „Ghostwrite a story for me“ klicken. Dann sucht der Algorithmus selbst etwas aus. Zu finden ist das Tool direkt auf JustWatch.com.