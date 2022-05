Quoten rückläufig: SWR legt Sport-Sendungen zusammen

Anzeige

SWR-Fernsehzuschauer in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sehen bislang unterschiedliche Sport-Sendungen am späten Sonntagabend – künftig wird eine gemeinsame ausgestrahlt.

Ab dem 17. Juli werde es eine südwestweite Sendung „SWR Sport“ und damit keine Unterteilung mehr in „SWR Sport Baden-Württemberg“ und „SWR Sport Rheinland-Pfalz“ geben, teilte der Südwestrundfunk (SWR) der Deutschen Presse-Agentur mit.

Damit will die ARD-Anstalt mehr Mittel und Kapazitäten für ihr Sport-Angebot im Digitalen freischaufeln. Dort erhofft sich der SWR – so wie andere öffentlich-rechtliche Sender es derzeit auch verstärkt in den Blick nehmen -, mehr jüngere Leute zu erreichen. Das Fernsehpublikum ist eher älter.

Als einen Grund für die Pläne, die es schon länger gab, nannte der SWR auch rückläufige TV-Quoten bei den beiden Landessportsendungen.

