RTL: Programmentwickler verlässt den Sender

Kai Sturm, Leiter der Kreativ-Unit zur Entwicklung neuer Programmideen bei RTL Deutschland, verlässt das Unternehmen, wie RTL mitteilte.

Sturm werde das Unternehmen zum 30. Juni 2024 auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem Einvernehmen verlassen, so RTL in einer Pressemitteilung am Freitag. Kai Sturm ist seit März 2023 Leiter des Creative Circle, der Kreativ-Unit zur Entwicklung neuer Programmideen im Verantwortungsbereich von Stephan Schmitter, führt der Sender aus. Ab 2019 leitete Kai Sturm gemeinsam mit Markus Küttner den Unterhaltungsbereich von RTL.

Stephan Schmitter, CEO bei RTL Deutschland wird dazu zitiert: „Kai Sturm hat in verschiedenen Funktionen bei RTL Deutschland gezeigt, dass er zu den kreativsten und leidenschaftlichsten Köpfen im Unternehmen gehört. Das hat er zuletzt noch mal eindrucksvoll mit ‚Die Passion‚ bewiesen. Ich bedauere und respektiere seine Entscheidung gleichermaßen, das Haus zu verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Ich bedanke mich bei Kai für die großartige Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg für seine Zukunft.“

Kai Sturm verlässt RTL nach über drei Jahrzehnten

Kai Sturm äußert sich über RTL folgendermaßen: „Über 3 Jahrzehnte haben RTL und VOX mein berufliches Denken und Handeln geprägt – ob als Mitarbeiter, als Führungskraft oder als externer Produzent. Und so ist es kein leichter Abschied, denn ich hatte die Gelegenheit mit fantastischen Teams, mit großartigen Menschen vor und hinter der Kamera Geschichten zu erzählen, Ideen und Visionen zu verwirklichen, die zum Glück oft sehr erfolgreich waren. Jetzt ist in meiner Lebensplanung ein neues Kapitel erreicht, es heißt Platz machen und den Fokus mehr auf die eigenen Themen zu richten. Voller Dankbarkeit gehe ich von Bord und danke vor allem Stephan Schmitter für die Freiheit, die er mir zugestanden hat.“