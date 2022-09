RTL+ und DAZN kooperieren: Europa League in Kneipen

Anzeige

Um das Angebot für Gastronomie-Betriebe in Deutschland weiter aufzuwerten, erweitert DAZN sein Angebot durch eine Kooperation mit RTL+ unter anderem um die UEFA Europa League.

Anzeige

DAZN integriert ab dem zweiten Spieltag (15. September) exklusiv bis zu acht Spiele der UEFA Europa League sowie UEFA Europa Conference League pro Spieltag inklusive der Konferenz in das kommerzielle Angebot „DAZN For Business“. Damit können Gastronomiebetriebe allen Fans zusätzlich zur UEFA Champions League, Bundesliga und den internationalen Top-Ligen LaLiga, Serie A und Ligue 1 über den Streamingdienst nun auch am Donnerstag alle wichtigen europäischen Wettbewerbe im Vereinsfußball anbieten.

Als DAZN mit DAZN For Business vor knapp einem Jahr an den Start gegangen ist, sollte es den Gastronomen so einfach wie möglich gemacht werden, erinnert der Anbieter. Dafür wurde mit der DAZN-TV-Box eine eigene Hardware entwickelt, die lediglich mit dem Internet verbunden und per HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden muss. Über die darauf integriert App oder die beiden linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 kann dann das gesamte Programm von DAZN For Business im jeweiligen Gastronomie-Betrieb angeboten werden.

Auch beim Preis macht es der Anbieter laut eigenen Aussagen allen Gastronomen so einfach wie nie zuvor: 250€ pro Monat bei einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Ein Preis für alle Bars, Kneipen, Hotel-Bars oder Restaurants, unabhängig von der Größe des Betriebs oder der Anzahl der TV-Geräte. Die TV-Boxen kosten zusätzlich einmalig 60€ pro Box. Pünktlich zur neuen Saison erweitert DAZN zudem seine Verfügbarkeit und bietet DAZN For Business allen Vereins- und Sportheimen an.

DAZN Bar-Finder im Netz

Damit die Betreiber mit ihren Sportinhalten die maximale Reichweite innerhalb ihres Einzugsgebietes erreichen können, bietet das Unternehmen mit dem Bar Finder eine eigene Plattform an. Auf der Website, können Fans nicht nur bequem die nächstgelegene Kneipe mit DAZN-Angebot finden. Jedes Lokal hat darüber hinaus die Möglichkeit, Werbung für die dort gezeigten Live-Sportübertragungen zu machen und so seine Bekanntheit und Reichweite zu erhöhen, erklärt der Anbieter.

Neben allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga und nahezu der kompletten UEFA Champions League und Women’s Champions League überträgt die Plattform in Gastronomiebetrieben laut neuester Angaben auch europäischen Spitzenfußball mit LaLiga, Serie A und Ligue 1. Die Europa League sowie Europa Conference League kommen dank der Kooperation mit RTL+ noch hinzu. Durch eine weitere Kooperation mit MagentaTV gehören zudem ausgewählte Spiele der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und der easyCredit BBL zum Angebot von DAZN For Business.

Text: DAZN/ Redaktion: JN

Bildquelle: Sport-Fussball-Stadion-Kamera: © victor217 - Fotolia.com