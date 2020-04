Samsung spendiert Sky, HD Plus und Waipu.tv in seinem neuen EntertainPaket

Das neue EntertainPaket von Samsung kommt mit einem äußerst umfangreichen Angebot daher, bei dem Käufer von QLED-Modellen über 300 Euro Abo-Kosten für Sky-, Waipu.tv- und HD-Plus-Pakete einsparen können.

Käufer eines Samsung QLED1, The Frame2, The Serif3 oder eines 82 Zoll-großen RU80094, die 2019 auf den Markt gekommen sind, können mit dem neuen EntertainPaket mindestens sechs Monate Sky Ticket „Cinema & Entertainment“, sowie Zugänge zu den Premium-Inhalten auf Waipu.tv und HD-Plus in Anpspruch nehmen. Für alle weiteren 2019er TVs sind im neuen EntertainPaket zumindest die Angebote von HD Plus und Waipu.tv erhältlich. Zwölf Monate Sky Ticket „Cinema & Entertain“ gibt es nur beim des Modells Q950.

Der Aktionszeitraum ist am 15. April gestartet und endet am 30. Juni. Die Gutscheincodes für die kostenfreien Monate können ab dem Mai über die Samsung Promotion App abgerufen werden und anschließend bei den Partnern aktiviert werden. Die Aktivierung von HD Plus ist dagegen ohne Gutschein möglich: Bei der Erstinstallation erscheint ein Pop-Up, über das sich der Dienst direkt auf dem Gerät aktivieren lässt. Weitere Infos bietet Samsung auf der Aktions-Homepage an.

Das Sky-Ticket-Angebot: Käufer eines QLED The Frame, The Serif oder eines 82 Zoll-großen RU8009, jeweils der 2019er-Reihe, mit dem länderspezifischem Modell-Code („Aktionsgerät“) im Zeitraum vom 15. April bis 30. Juni erhalten zusätzlich eine bis zu zwölfmonatige Nutzung des Sky Entertainment & Cinema Tickets ohne Zusatzkosten. Ausgenommen ist das Modell Q960. Die unterschiede bei der Laufzeit sind abhängig vom erworbenen (Aktions-)TV-Gerät. Wird das Sky Ticket bis zum Ende des Nutzungszeitraums nicht gekündigt, verlängert es sich unbefristet und wird kostenpflichtig. Die Gutscheincodes können ab dem 1. Mai in der Samsung Promotion App abgerufen werden. Zur Einlösung ist eine Registrierung unter skyticket.de/promotion bis zum 15. Juli nötig.

Auch das HD-Plus-Sender-Paket inklusive Komfort-Funktion mit Neustart, Mediatheken und TV-Guide gibt es für sechs Monate ohne weitere Kosten (sechs Monate 0,- € statt Normalpreis 34,50 €) beim Kauf eines Aktionsgeräts hinzu. hierfür ist keine Registrierung notwendig. Die Nutzung von HD Plus ist ausschließlich auf dem Aktionsgerät möglich.

Außerdem erhalten Käufer eines Aktionsmodells, die bisher noch nicht bei Waipu.tv registriert sind, zusätzlich sechs Monate Waipu.tv Perfect ohne weitere Kosten hinzu. Die Aktivierung muss hier bis spätestens zum 30. September erfolgen. Jedoch merken Hersteller und Kooperationspartner bei diesem Angebot an, dass sie sich das Recht vorbehalten, die Aktion vorzeitig zu beenden.