Samsung verschenkt Abos für MagentaTV, HD+, Wow, Waipu.tv und mehr

Umfangreiche Streaming-Pakete beim Kauf von TV- und Soundbar-Aktionsmodellen: Samsung legt die „Made for Germany“-Kampagne wieder neu auf.

Beim Kauf eines Samsung Aktionsgeräts des 2022er Line-ups mit deutschem Modell-Code kommen Entertainment- und Sportfans in den Genuss von inkludierten Streaming-Angeboten im Wert von bis zu 1.541 Euro. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember. Je nach Gerät gibt es kostenlose Gutscheincodes für bis zu 12 Monate Abo-Vergnügen bei Content-Partnern mit lukrativem Unterhaltungsangebot. Dabei hat Samsung seinen Partner-Pool noch einmal kräftig aufgestockt. Dieses Jahr sind Wow, MagentaTV mit Netflix, Sportworld, HD+, Waipu.tv, RTL+, Zattoo und Qobuz Teil der Aktion.

Die Aktion „Made for Germany“ geht damit in eine neue Runde. Beim letzten Mal war zwar noch Rakuten TV Teil der langen Liste Streamingdiensten, dafür gab es seiner Zeit aber noch nicht Zattoo, die hauseigene Sportworld oder Qobuz. Samsung hatte dabei MagentaTV auch noch nicht mit Netflix an Bord verschenkt.

Samsung verschenkt diesmal auch Netflix, Zattoo und Co.

Das größte Streaming-Paket hat Samsung dabei für die Neo QLED 8K-Spitzenmodelle QN900 und QN800 geschnürt. Hier angeln sich Käufer im Aktionszeitraum Zusatzleistungen im Wert von bis zu 1.541 Euro. Alle Bedingungen im Detail und eine ausführliche Liste der teilnehmenden Geräte und der Verfügbarkeit des Streaming-Contents gibt es auf der eigens eingerichteten Aktions-Homepage.

„Mit unserem 2022er Streaming-Paket ‚Made for Germany‘ bieten wir allen Kunden unserer neuen Modelle eine breite Palette spannender, aktueller und teilweise exklusiver Inhalte“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics.

Bildquelle: df-samsung-neo-qled-2022: © Samsung