Saturn und Media Markt: Nur heute Angebote zum Singles Day

Zum Singles Day am 11. November versprechen die Händler Saturn und Media Markt zahlreiche Angebote in den Märkten und im Netz.

Bei Saturn sind die Singles Day Angebote Teils des sogenannten „MEHRvembers“. Mehr als 10.000 Angebote verspricht der Händler, die nur am 11. November in allen Märkten gelten. Im Onlineshop ist die Aktion bereits am Donnerstagabend gestartet und läuft bis 23.59 Uhr am heutigen Freitag. Zu den reduzierten Produkten gehören laut Saturn unter anderem das Samsung Galaxy Book2 oder der Bosch BSS825ALL Akku-Stielsauger. Im TV-Lineup des Händlers ist unter anderem der Samsung GQ50Q60BAU QLED Fernseher Teil der Aktion. Eine Übersicht über die Saturn-Aktion findet man hier.

Der Singles Day wurde in China als Tag der Alleinstehenden ins Leben gerufen und gehört mittlerweile zu den größten Shopping-Events weltweit, erklärt der Händler im Netz. Auch Media Markt bietet am selben Tag über 10.000 Schnäppchen im Rahmen der „Black Weeeeks“, teilt MediaMarktSaturn mit. Unter den Schnäppchen hebt man hier etwa die Kitchenaid 5KSM156ECA Küchenmaschine hervor. Unter den TV-Geräten kann man sich etwa den LG OLED48C27LA zum reduzierten Preis sichern. Alle Angebote und Informationen gibt es auf der Website von Media Markt.

