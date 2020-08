ServusTV erwirbt TV-Rechte an US Open und Erste Bank Open

Anzeige

Tennisfans aufgepasst! Der österreichische Sender ServusTV hat sich die Free-TV-Rechte für den Alpenstaat an zwei Klassikern gesichert: Das US Open in NYC und das Erste Bank Open in Wien. Los geht es schon Ende August.

„Flushing Meadows“ – Musik in den Ohren von Tennis-Fans und ein absoluter Klassiker der internationalen Tennis-Szene. ServusTV hat sich für zwei Jahre die Free-TV-Rechte am zweitältesten Major-Turnier gesichert und will ab dem 31. August live von den US Open aus New York City berichten.

Weiter geht es dann am 26. Oktober bei den Erste Bank Open in Wien: Der Salzburger Privatsender ist ab diesem Herbst für insgesamt fünf Jahre offizieller TV-Partner und Host-Broadcaster des hochdotierten ATP-500-Turniers und will täglich vier Spiele inklusive aller Partien von Dominic Thiem live vom Centercourt in der Wiener Stadthalle übertragen. Zu den TV-Rechten gehören auch die Rechte für Online und mobile.

„Dass wir den Fans in Österreich künftig ein weiteres Grand-Slam-Turnier und den österreichischen Tennis-Klassiker mit allen Spielen von Dominic Thiem gebührenfrei bei ServusTV anbieten können, das ist buchstäblich ganz großes Tennis. Und es ist ein weiterer Baustein im hochkarätigen Sportangebot von ServusTV“, freut sich Senderchef Ferdinand Wegscheider.

Bei den US Open ist ServusTV exklusiver österreichischer TV-Partner und will die Top-Spiele des Turniers sowie alle Spiele mit Dominic Thiem live im TV und im Live-Stream auf servustv.com übertragen. Zudem stehen alle Partien nach der Übertragung in der Mediathek zur Verfügung.

„Nach dem ATP-Cup, dem Davis Cup, den Australian Open und dem Generali Open Kitzbühel, war der Rechte-Erwerb zu diesen beiden Turnieren ein logischer Schritt. Schließlich wollen wir den Fans hierzulande das beste Tennis rundum Österreichs Top-Star Dominic Thiem in Top-Qualität bieten“, so Sportrechte-Chef David Morgenbesser.

ServusTV überträgt das US Open live aus Flushing Meadows ab 31. August und das Erste Bank Open live aus der Wiener Stadthalle ab 26. Oktober. Tennis-Fans in Deutschland können die Turniere indes bei Eurosport verfolgen.