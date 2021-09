Sky Deutschland schließt Technik- und Kreativ-Abteilungen

Anzeige

Beim Pay-TV-Anbieter aus Unterföhring stehen offensichtlich zwei Abteilungen vor der Schließung. Es handelt sich wohl um den Technic Field Service und die Sky Creative Services.

Eine Email von Sky-Chef Devesh Raj ist publik geworden, in der die Belegschaft über die Schließung der Abteilungen informiert wird. Das Online-Portal „Clap“ zitiert hieraus. Dies deckt sich mit Informationen von DIGITAL FERNSEHEN und weiteren Medienberichten. An der Sache ist wohl etwas dran. Den Umstrukturierungen könnten bis über 110 Stellen zum Opfer fallen. Der Betriebsrat sei informiert. Verhandlungen sollen folgen. Den betroffenen Mitarbeitern werden offenbar Abfindungen angeboten. Vor knapp fünf Monaten waren ähnliche Maßnahmen bei Sky Italia ergriffen worden (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dort war anfangs gar von 4.000 wegfallenden Stellen die Rede. Die Abbau betraf hingegen nicht ganze Abteilungen und wurde aber scheinbar nicht so drastisch vollzogen, wie befürchtet.

Der Technical Field Service ist für Kunden mit eben technischen Problemen zuständig. Dieses Aufgabengebiet soll anscheinend nicht komplett wegfallen, aber extern vergeben werden. Die Sky Creative Services kümmern sich um das Programm betreffende Clips. Hier ist eine paneurpäische Lösung die wahrscheinlichste, bei der alle Sky-Depandancen künftig zusammen agieren. Dies geht zumindest aus der zitierten Email hervor.

Dort heißt es mit den Worten von Sky-CEO Raj weiter: „Solche Entscheidungen sind niemals einfach, aber es sind die richtigen Entscheidungen für Sky.“