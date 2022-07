Sky entschuldigt sich für Probleme bei Sport-Übertragungen

Anzeige

Der TV-Sender Sky hat sich bei Fans für technische Probleme während der Sport-Übertragungen am Samstag entschuldigt.

Anzeige

„Leider haben wir eine technische Störung, so dass zahlreiche Kunden gerade unsere Übertragungen nicht verfolgen können“, schrieb der Sender am Samstagnachmittag auf Twitter. „Wir entschuldigen uns und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung.“

++++++HINWEIS++++++++++++++++++



Leider haben wir eine technische Störung, so dass zahlreiche Kunden gerade unsere Übertragungen nicht verfolgen können.



Wir entschuldigen uns und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung.



Wir halten euch auf dem Laufenden. ℹ️ — Sky Sport (@SkySportDE) July 23, 2022

Während der Partien der 2. Fußball-Bundesliga und während des Formel-1-Qualifyings zum Großen Preis von Frankreich beklagten sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Nutzer über Ausfälle, Störungen und Fehlermeldungen. Betroffen waren nach Angaben des Senders Kunden, die die Übertragung des Pay-TV-Senders auf Mobilgeräten oder Computern via Sky Go verfolgen wollten.

Erst vor kurzem hatte ein Stromausfall zu einer Störung bei Sky, MagentaTV und Vodafone geführt. Mehrere Sender sind damals ausgefallen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Bildquelle: Testbild: © Dirk Schumann - Fotolia.com