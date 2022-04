Sky Extra: Pay-TV-Anbieter bedankt sich mit Privat-Konzerten für Treue

Anzeige

Auf musikbegeisterte Sky-Kunden wartet im Mai ein unvergessliches Erlebnis. Das Treueprogramm Sky Extra stellt ein besonderes Event für Bestandskunden auf die Beine, um sich für deren langjährige Treue zu bedanken.

Die Band Die Fantastischen Vier gibt im Rahmen ihrer Jubiläums-Tour zwei Konzerte exklusiv für Sky-Kunden. Diese dürfen sich auf ein Konzert am 12. Mai in Köln (E-Werk) und am 29. Mai in München (Circus Krone) freuen. Die Fantastischen Vier gründeten sich in den 80er Jahren und zählen sich zu den erfolgreichsten und beliebtes deutschen Bands. Nicht nur mit ikonischen Songs, sondern auch mit der sympathischen und witzigen Art der Mitglieder überzeugt die Hip-Hop-Band Groß und Klein.

Ab heute erhalten Sky-Kunden über die Sky Extra Website ihren persönlichen Ticket-Code für eines der Konzerte. Sky-Kunden können sich unabhängig von ihrer bisherigen Vertragsdauer kostenlos bei Sky Extra registrieren und sich die Chance auf ein Ticket für eines der exklusiven Konzerte sichern. Nach Login können die Kunden ihr favorisiertes Konzertdatum auswählen. Im Anschluss erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Ticket-Code. Dieser kann ab dem 27. April im Ticketshop für bis zu vier Tickets eingelöst werden. Der Link zum Ticketshop ist der E-Mail mit dem Code zu entnehmen. Dennoch garantiert der Zutritt zum Shop kein Konzertticket, da die verfügbaren 5.000 Tickets nach dem „Wer-zuerst-kommt-malt-zuerst-Prinzip“ vergeben werden.

Noch muss man sich aber gedulden, denn der Ticketverkauf startet erst am 27. April ab 12 Uhr. Je Ticket fallen Kosten von zehn Euro an, die zur Unterstützung von Betroffenen des Ukraine-Kriegs gespendet werden.

Quelle: Sky Deutschland

