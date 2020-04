Sky-Gratisaktion ausgelaufen – „Das Boot“ trotzdem vergünstigt zu sehen

In Zeiten der Corona-Einschränkungen bot Sky seinen Kunden das Programm der Pakete Sky Cinema und Sky Entertainment gratis an – bis gestern. Wer die neue Staffel von „Das Boot“ ab heute sehen will, kann allerdings ein anderes Angebot in Anspruch nehmen.

Ein Sky-Sprecher äußerte sich auf DF-Anfrage zu Ablauf und Erfolg der Gratis-Aktion wie folgt: „Das Kundenfeedback auf die Gratismonatsaktion für das Sky Entertainment und das Sky Cinema Paket war durchweg positiv. Wie geplant und von Beginn an kommuniziert ist die Aktion am 23. April ausgelaufen. Um allen Kunden trotzdem die Möglichkeit zu geben, auch weiterhin die beiden Pakete zu genießen, bieten wir aktuell sehr attraktive Angebote an.“

Zum heutigen Staffelstart von „Das Boot“ (20.15 Uhr) gibt es nun die Möglichkeit, die nun nicht mehr gratis verfügbaren Sky-Pakete Entertainment und Cinema zum Kombi-Preis von 9,99 Euro für einen Monat zu buchen – das entspricht einem Preisnachlass von 50 Prozent. Die zweite Staffel der deutschen Sky-Eigenproduktion wird ab heute immer freitags in Doppelfolgen ausgestrahlt und ist im Entertainment-Paket inbegriffen.