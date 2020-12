Sky lässt Formel-1-Reporter Kai Ebel abblitzen

Anzeige

Kai Ebel wäre nach dem letzten Formel-1-Rennen bei RTL gern zu Sky gewechselt. Doch daraus wird nichts.

Für den Formel-1-Reporter Kai Ebel ist in der kommenden Saison kein Platz beim Pay-TV-Sender Sky. „Wir haben unser Formel-1-Team mit dem neuen Experten Timo Glock noch einmal verstärkt und sind damit für die Saison 2021 personell bestens aufgestellt“, antwortete ein Sky-Sprecher auf die Frage nach Ebel. Der bis zum letzten Saisonrennen noch bei RTL tätige Fernsehjournalist hatte zuvor einen Wechsel zum Pay-TV-Sender nicht ausgeschlossen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

„Es ändert sich manchmal so schnell“, hatte der 56 Jahre alte Reporter vor einigen Tagen zu einem möglichen Wechsel von RTL zu Sky gesagt. „Ich gehe ja nicht in Rente.“ RTL zeigt am Sonntag nach 30 Jahren zum letzten Mal ein Formel-1-Rennen, da der Free-TV-Sender keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Sky hat die exklusiven Rechte für Deutschland erworben.