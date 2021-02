Sky Österreich und Lieferando starten Kooperation

Anzeige

Sky und Lieferando starten in Österreich in dieser Woche eine zweiwöchige Kooperation, die Essen und Entertainment kombinieren soll.

Die Aktion läuft laut Ankündigung folgendermaßen ab: Wer in der App von Lieferando.at oder auf der dazugehörigen Website eine Bestellung im Wert von mindestens 20 Euro tätigt, bekommt einen Sky Gutschein geschenkt. Dieser ist für einen Monat gültig und umfasst die Inhalte von Sky X Fiction & Live TV. Kunden sollen ihren Sky X Individualcode und alle Informationen zur Anmeldung per Mail erhalten, sofern sie den Newsletter des Essenslieferanten abonniert haben. Die Aktion läuft dabei vom 12. bis zum 28. Februar.

Martin Sturdik, Head of Distribution & Commercial Partnerships, Sky Österreich, kommentiert: „Wir freuen uns sehr darüber, für die Lieferando.at Konsumenten und Streaming-Fans so einen „schmackhaften Deal“ bereitstellen zu können. Speziell in diesen herausfordernden Zeiten sind Zusammenhalt und Kreativität ja wichtiger denn je. Gemeinsam mit Lieferando.at bieten wir deshalb bei dieser Aktion einen besonders einfachen und flexiblen Zugang zum einzigartigen Sky Programm.

Ob es eine ähnliche Aktion bald auch in Deutschland gibt, ist derzeit nicht bekannt.