Sky sichert sich Exklusivrechte an weiterer Rennserie

Sky hat am Montag bekannt gegeben, dass der Sender eine exklusive Partnerschaft mit W Series Limited, dem Betreiber der gleichnamigen Frauen-Rennserie geschlossen hat.

Bei der Rennserie W Series, die seit dem Jahr 2019 besteht und im letzten Jahr pausierte, nehmen ausschließlich Frauen teil. Die Rennen werden in Formel 3 Rennwagen gefahren. Durch die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit der Formel 1 wird die Rennserie eine Platz im Rahmenprogramm der Formel 1 finden. Charly Classe, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland, erklärt, duch die W Series würden „die Frauen im Motorsprt stärker wahrgenommen“. Perspektivisch wünsche er sich, dass „dass Frauen und Männer gleichberechtigt im Motorsport gegeneinander antreten“. Man wolle mit der neuen Motorsportserie den „Wandel in der Gesellschaft vorantreiben“.

Die Saison startet für die W Series am 26. Juni in Spielberg, Österreich. Sky zeigt das Qualifying am 26. Juni ab 16.25 Uhr und das Rennen am Tag darauf ab 16.30 Uhr. Es sind für die Saison 2021 acht Rennwochenenden geplant: Zweimal Spielberg in Österreich, danach Silverstone in Großbritannien, Budapest, Spa-Francorchamps in Belgien, Zandvoort in den Niederlanden, Austin in Texas und Mexiko-Stadt. Zur exklusiven Vereinbarung mit W Series Limited gehören neben den exklusiven Live-Übertragungsrechten zu den Rennen auch umfassende Rechte für Highlights-Zusammenfassungen und die Berichterstattung über die Rennserie auf Sky Sport News im Free-TV. Weitere Verwertungsrechte in Bezug auf Clips und Dokumentationen gehören ebenfalls zur Vereinbarung. Sky wird die Inhalte der W Series auf dem neuen Sender Sky Sport F1 (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) zeigen. Weitere Inhalte auch auf Abruf auf Sky Q und Sky Ticket, sowie über die digitalen Plattformen von Sky Sport.

