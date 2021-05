Sky sichert sich weitere Sport-Übertragungsrechte

Anzeige

Die Top-Leichtathleten der Welt live sehen: Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Wanda Diamond League bis 2023 gesichert.

Die besten Leichtathletinnen und Leichtathleten der Welt live sehen: Das ist bald wieder möglich. Denn Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Wanda Diamond League gesichert – und das bis 2023.

Somit will Sky die Leichtathletik-Serie in den kommenden drei Jahren in Österreich und Deutschland live und exklusiv übertragen. Wobei der neue Vertrag die Übertragungsrechte über alle Verbreitungswege via Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile beinhalte.

Gesamtpreisgeld: 7 Millionen US-Dollar

Bereits seit 2010 wird die Leichtathletik-Serie immer zwischen Mai und September ausgetragen. Organisiert wird sie seither vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics. Das Gesamtpreisgeld beträgt zudem über sieben Millionen US-Dollar.

Live und in HD

In insgesamt 16 Disziplinen messen sich Frauen und Männer. Und die Besten jeder Disziplin gehen am Saisonende neben dem Preisgeld auch mit der Diamond Trophy nach Hause. Insgesamt umfasst die Wanda Diamond League 14 Meetings, 13 reguläre Events sowie das Finale. Und die will Sky alle live und exklusiv in HD übertragen. Karsten Petrzika und Dennis Baier sollen die Serie für Sky als Kommentatoren begleiten.

Mehr Frauensport bei Sky

„Der Erwerb der Rechte ist auch ein wichtiger Schritt in unserem Vorhaben, künftig mehr Spitzensport der Frauen im Programm von Sky Sport anzubieten,“ so Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland. Passend zum Olympia-Jahr könne man neben Fußball und Co. nun auch die Leichtathletik-Größen live im TV verfolgen.

Los geht es mit dem „Müller Grand Prix“ im englischen Gateshead am Sonntag, 23. Mai. Das Finale findet dann am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag, den 8. und 9. September, in Zürich statt.

Auftakt der Wanda Diamond League bei Sky

Sonntag, 23. Mai:

„Müller Grand Prix Gateshead“ (1. Saison-Meeting) live ab 20 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 28. Mai:

„Doha Diamond League“ 2. Saison-Meeting) live ab 18 Uhr auf Sky Sport