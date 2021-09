Sky Sport News: erstes Fazit nach Rückkehr ins Pay-TV

Anzeige

Seit dem 21. Juli ist Sky Sport News wieder exklusiv für alle Sky Kunden empfangbar. Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, der im kommenden Dezember sein zehnjähriges Jubiläum feiert und die vergangenen viereinhalb Jahre frei empfangbar zu sehen war, ist seitdem als Bestandteil des Entertainment Pakets im Sky Abonnement sowie bei Bestellung jedes Sky Tickets enthalten.

In den knapp zehn Jahren seines Bestehens hat der Sender neben News auch viele weitere Talks und Shows ins Programm gehievt. Darüber hinaus hat Sky Sport News den „Deadline Day“ als festen Termin im Kalender der Fußballfans etabliert und widmet sich in Thementagen, wie etwa am Deutschen Diversity-Tag, auch gesellschaftlichen Themen mit Sportbezug.

Das Rolling-News-Prinzip sowie die Einordnung und Analyse von aktuellen Sportereignissen sind die großen Säulen von Sky Sport News. Sky Sport News bietet Sportfans zahlreiche regelmäßige Formate rund um die Bundesliga-Wochenenden wie das Vorschau-Magazin „Bundesliga Weekly“, „Collinas Erben – das Schiedsrichter-Magazin“ oder die Taktik-Challenge „Matchplan“, in der immer zwei Trainer bei Moderator Jan Henkel ihren Matchplan für eine Partie des anstehenden Spieltags präsentieren. In „Letzte Frage, bitte!“ und In „Gesagt. Gemeint!“ zeigt Sky Sport News alles Wissenswerte aus den Pressekonferenzen der Vereine vor dem Bundesliga-Spieltag – sowohl als Live-Übertragungen als auch in der Analyse der wichtigsten Aussagen.

Sky Sport News feiert im Dezember 10-jähriges Bestehen

Von Montag bis Mittwoch informiert „Bundesliga – Dein Update“ die Fans künftig immer um 19.30 Uhr kompakt über das aktuelle Geschehen. Am Donnerstag steht in „2. Bundesliga – Deine Vorschau“ der bevorstehende Spieltag in Liga zwei im Fokus.

Zur Vielzahl an regelmäßigen Talks, Specials und weiteren Eigenformaten im Programm von Sky Sport News zählen außerdem „Meine Geschichte – das Leben von…“, in der Persönlichkeiten aus der Welt des Sports in ihrem privaten Umfeld vorgestellt werden, sowie das wöchentliche „Transfer Update“, das alles Wissenswerte rund um die Personalplanung der Vereine liefert. In den Wochen vor dem „Deadline Day“ wird das Format von Montag bis Freitag täglich ausgestrahlt.

Weitere Formate sind das innovative und interaktive Quiz „#KönigFußball – Weißt du mehr als wir?“, „Premier League Kompakt“ mit den Highlights des Spieltags in England und das Motorsport-Magazin „Warm Up“, mit dem Sky Sport News in jedes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 startet, gefolgt von zahlreichen Sendungen, in denen sich Sky Sport News den Highlights des Qualifyings und des Rennens sowie am Montag danach der Analyse des Motorsport-Wochenendes widmet.

Quelle: Sky Deutschland

