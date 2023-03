Sony: Erster neuer Fernseher des Jahres mit 4K jetzt im Handel

Anzeige

Sony hat mit dem 4K HDR-Gerät Bravia X80L seinen ersten neuen Fernseher des Jahres in den Handel gebracht.

Anzeige

Der Sony Bravia X80L ist in sechs verschiedenen Größen erhältlich und kommt mit Triluminos Pro-Farbpalette und 4K-HDR-Prozessor X1 daher, wie Sony ankündigte. Zudem soll Dolby Vision das Optimum an Farben, Kontrasten und Texturen bei der Darstellung von Bildern herausholen. Neben einem minimalisitischen Design und Rahmen in Flush Surface-Optik nennt Sony den X-Balanced Speaker als technisches Highlight, der für einen mitreißenden Klang mit kräftigen Bässen sorgen soll, wie der Ankündigung zu entnehmen ist.

Sony Fernseher für Gamer

Zusätzlich kommt das Gerät mit Bravia Core App daher. Darüber sollen Nutzer eines Bravia-Fernsehers exklusiven Zugriff auf Neuerscheinungen und Filmklassiker von Sony Pictures Entertainment erhalten, darunter auch auf eine Sammlung an IMAX Enhanced-Filmen.

Videospiel-Fans sollen bei dem Gerät ebenfalls auf ihre Kosten kommen, wie der Produktankündigung zu entnehmen ist. So soll der Bravia X80L angeschlossene Konsolen automatisch erkennen und in den Auto Low Latency Mode von HDMI 2.1 wechseln können. Dies soll für ein flüssigeres Gameplay sorgen. Der 4K Fernseher ist laut Konzern ab sofort verfügbar, wie es in der Ankündigung vom Mittwoch hieß, und in den Größen 43, 50, 55, 65, 75 und 85 Zoll erhältlich. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt Sony folgende Werte:

4K HDR LED-Fernseher BRAVIA KD-43X80L: 899,00 Euro

4K HDR LED-Fernseher BRAVIA KD-50X80L: 1.099,00 Euro

4K HDR LED-Fernseher BRAVIA KD-55X80L: 1.299,00 Euro

4K HDR LED-Fernseher BRAVIA KD-65X80L: 1.499,00 Euro

4K HDR LED-Fernseher BRAVIA KD-75X80L: 1.999,00 Euro

4K HDR LED-Fernseher BRAVIA KD-85X80L: 2.499,00 Euro

Quelle: Sony Deutschland