Sport1 schließt Verträge mit DAZN und Infront für Livefußball, Eishockey und mehr

Attraktive internationale Livesport-Pakete von DAZN und Infront für Sport1: Unter anderem mit dabei internationaler Spitzenfußball und Eishockey fürs Pay-TV. Aber auch das Free-TV bekommt ein Stück vom Kuchen ab – wenn auch ein eher kleines.

Die Sport1 GmbH und DAZN haben ihre Content-Partnerschaft um ein weiteres Jahr verlängert. Das umfangreiche Rechtepaket beinhaltet für die Saison 2020/2021 zahlreiche Live- und Highlight-Rechte an hochkarätigen internationalen Fußball-Ligen und -Wettbewerben, unter anderem an der Ligue 1 und der englischen 2. Liga EFL Championship (jeweils pro Spieltag eine Partie live), sowie an Turnieren der Women’s Tennis Association (WTA), die auf dem Pay-TV-Sender Sport1+, im Free-TV auf Sport1 und auf den digitalen Sport1-Plattformen präsentiert werden.

Zudem hat die Sport1 GmbH mit der Infront Sports & Media AG eine weitere Kooperation geschlossen, die die Übertragung von Livespielen der Scottish Premiership sowie des traditionsreichen Eishockey-Turniers Spengler Cup auf Sport1+ beinhaltet – womit weiterhin ein umfassendes Eishockeyangebot im Pay-TV angeboten werden kann. Eines der ersten Fußball-Highlights dieses Deals ist der schottische Klassiker schlechthin: das als „Old Firm“ bekannte Derby zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers am kommenden Samstag live ab 13.25 Uhr.

Darüber hinaus werden auf Sport1+ jeweils 60 Livespiele aus den beiden südamerikanischen Wettbewerben Copa Libertadores und Copa Sudamericana sowie wöchentliche Highlight-Zusammenfassungen gezeigt – unter anderem aus der spanischen Primera División in „LaLiga – Das spanische Fußball Magazin“. Die Höhepunkte aus den drei europäischen Topligen in Italien, Frankreich und Spanien werden darüber hinaus weiterhin wöchentlich in „Goooal“ – Das internationale Fußball Magazin“ am Montag ab 20.15 Uhr und am Mittwoch ab 23.15 Uhr im Free-TV auf Sport1 zusammengefasst. Ebenfalls stehen weiterhin „Die MLS-Highlights“ mit kompakten Spielberichten aus der Major League Soccer (MLS) bei Sport1 auf dem Programm.

Weiterer Deal für deutschsprachigen Raum mit asiatischer Champions League eingefädelt

Zusätzlich zu den Fußball-Magazinen im Free-TV sind auf Sport1.de und in den Sport1-Apps zeitnah Highlight-Videos von jedem Spieltag der entsprechenden Ligen abrufbar. Das gilt auch für die englische EFL Championship, die südamerikanischen Pokalwettbewerbe und die NFL.

Noch mehr hochkarätigen internationalen Fußball zeigt Sport1+ in naher Zukunft mit der AFC Champions League. Entsprechende exklusive Live-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz in 2021 und 2022 hat sich die Sport1 GmbH von Football Marketing Asia (FMA), dem exklusiven Lizenzpartner der Asian Football Confederation (AFC), gesichert.