Sport1 verlängert Rechte-Deal für Rallycross Championship

Die World Rallycross Championship (World RX) ist auch in den kommenden drei Jahren auf Sport1 zu Hause – Deutschland-Rennen auf dem Nürburgring live im Free-TV.

Die Kooperation mit der International Management Group (IMG) beinhaltet plattformneutrale Exklusiv-Rechte an der FIA World RX bis einschließlich 2022 für Deutschland und die Schweiz sowie co-exklusive Rechte für Österreich. Alle Stationen der anstehenden Saison werden live oder relive auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ gezeigt. Darüber hinaus überträgt Sport1 im Saisonverlauf ausgewählte Rennen live im Free-TV, darunter das deutsche Highlight am Nürburgring im August.

Der Saisonstart der Kombination aus Rallyesport und Rundstreckenrennen findet am 19. April in Barcelona statt, das Saisonfinale am 15. November in Südafrika. Dazu ist der Nürburgring am 2. August Schauplatz des deutschen Gastspiels.

Abgerundet wird die Berichterstattung über die FIA World RX mit regelmäßigen Highlight-Clips auf den digitalen Plattformen von Sport1. Des Weiteren sind die Übertragungsrechte am FIM Speedway Grand Prix bis 2021 und an der Virgin Australia Supercars Championship bis 2022 Bestandteil der Vereinbarung.

Beide Serien werden ebenfalls live oder relive auf Sport1+ zu sehen sein.