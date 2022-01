Technologie-Upgrades für Samsung-Lifestyle TVs und -Soundbars zur CES 2022

Anzeige

Matte Displays und satte Sounds: Samsung liefert zur CES 2022 Upgrades in Sachen Soundbars und Lifestyle-TVs.

Die 2022er Lifestyle-TVs von Samsung („The Frame„, „The Serif“ und „The Sero“) sind nun mit einem matten Display ausgestattet, das für Anti-Glare-, Anti-Reflexions- und Anti-Fingerprint-Eigenschaften sorgt. Damit soll für ein angenehmes Seherlebnis gesorgt werden. Dafür erhielt das neue „Matte Display“ drei Verifizierungen von UL (Underwriter Laboratories) als „Reflection Glare Free“ (spiegelungsfrei), „Discomfort Glare Free“ (blendfrei) und „Disability Glare Free“ (beeinträchtigungsfrei).

Upgrades für Samsung-Soundbars und -Lifestyle-TVs im Rahmen der CES 2022

Dem neuen Soundbar-Line-up hat Samsung Technologie-Upgrades spendiert, die ein intensives, dreidimensionales Klangerlebnis bieten. Q Symphony, die umfassende Surround-Sound-Experience, bei der Samsungs Neo QLEDs und Soundbars nahtlos zusammenspielen, arbeiten jetzt noch synchroner. Damit sind Soundbar und alle TV-Lautsprecher, einschließlich der Top-Channel-Lautsprecher synchronisiert, und sorgen so für eine ausgedehnte, kraftvolle Klanglandschaft.

Hohe Maßstäbe in Sachen Klang mit den 2022er Soundbars und Features

Die 2022 Soundbars von Samsung verfügen außerdem über Wireless Dolby Atmos

Konnektivität, eine kabellose Smart TV-Soundbar-Verbindung, bei der sowohl der Bildschirm als auch die Soundbar-Lautsprecher ein faszinierendes Klangerlebnis ohne störende Kabel liefern.

Darüber hinaus liefert die neue HW-S800B Ultra Slim Soundbar in der Kategorie der schlanken Soundbars durch die Integration der Passivradiator-Technologie in den Subwoofern einen ausdrucksstarken Bass in kompakter Form. Mit echten Top-Firing-Lautsprecherkanälen bietet die neue Ultra Slim Soundbar einen kraftvollen Sound bei

einer Tiefe von nur 4 cm.

