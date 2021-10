Tennis: Davis Cup kommt ins Free-TV

Anzeige

Neben Titelverteidiger Spanien, Davis Cup-Rekordsieger USA, Österreich und Kanada, Finalist von 2019, ist beim Davis Cup auf ServusTV auch der dreifache Champion Deutschland beim Showdown der besten 18 Tennis-Nationen vertreten.

Schauplatz des Finales 2021 ist neben Madrid und Turin auch die Olympiahalle Innsbruck. ServusTV ist Host Broadcaster der Spiele in Innsbruck und zeigt den wichtigsten Wettbewerb für Nationalmannschaften im Herrentennis vom 25. November bis 05. Dezember live und exklusiv in Deutschland und Österreich. Das Rechtepaket umfasst neben den Übertragungen im linearen TV auch die Rechte für Online und mobile.

„Es ist für uns ein wichtiger Schritt, dass wir nach dem ATP Cup auch den Davis Cup live bei ServusTV übertragen. Damit runden wir unser Rechteportfolio ab und bieten den Tennisfans einmal mehr beste Unterhaltung aus ihrem Lieblingssport“, kommentiert David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte & Distribution bei ServusTV.

Davis Cup 2020 verschoben

Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde die Austragung der Schlussrunde des Davis Cup 2020 auf November und Dezember 2021 verschoben. Der Modus: Die 18 Teams werden in sechs Gruppen zu je drei Teams aufgeteilt. Die sechs Gruppensieger plus die beiden zweitplatzierten Mannschaften mit den besten Ergebnissen basierend auf dem Prozentsatz der gewonnenen Spiele qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die beiden Halbfinale und das große Finale finden vom 03. bis 05. Dezember in Madrid statt.

