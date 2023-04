Tennis: ServusTV Deutschland verlängert TV-Rechte

Anzeige

Auch 2023 dürfen sich die Zuschauer ab Juni auf die beliebten ATP- und WTA-Turniere in Stuttgart und Berlin freuen.

Seit 2015 wird in Stuttgart auf Rasen gespielt, wodurch die Boss Open als ideale Vorbereitung auf das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon angesehen und bei den Spielern sehr geschätzt werden. Auf dem Wimbledon-Rasen schlagen absolute Weltklasse-Spieler auf. Für 2023 sind bereits zwei „Rasen-Asse“ bestätigt: Der italienische Titelverteidiger Matteo Berrettini und der Australier Nick Kyrgios, der 2022 eine seiner besten Saisons auf der ATP-Tour ablieferte.

ServusTV Deutschland überträgt ab Montag, den 12. Juni, täglich alle Hauptfeld-Matches des Boss Open von 11:00 bis 18:00 Uhr live und exklusiv im Free-TV sowie im Stream bei ServusTV On. Das erste Semifinale am Samstag, 17. Juni, zeigt der Sender ab 11:30 Uhr, das zweite ab 15:30 Uhr. Das große Finale ist am Sonntag, 18. Juni, ab 15:30 Uhr inklusive Siegerehrung zu sehen. Vor Ort moderiert Birgit Nössing gemeinsam mit dem ServusTV-Experten Tommy Haas, der als ehemaliger Weltranglisten-Zweiter die Zuschauer mit spannenden Insights versorgt. Es kommentieren Philipp Eger und Markus Theil, unterstützt durch Co-Kommentator und Tennisexperte Christopher Kas.

bett1open bei ServusTV Deutschland (19. bis 25. Juni)

Die bett1open gehen in die dritte Runde: Auf den 2019 neu geschaffenen Rasenplätzen des Steffi-Graf-Stadions des LTTC „Rot-Weiß“ e.V. kämpfen die Teilnehmerinnen beim größten Rasen-Damentennisturnier Deutschlands neben dem Preisgeld auch um wichtige Weltranglistenpunkte. Neben deutschen Topspielerinnen werden viele weitere internationale Superstars in Berlin aufschlagen. Auch Lokalmatadorin Sabine Lisicki ist mit Wildcard auf Berliner Rasen zu sehen. ServusTV Deutschland zeigt alle Spiele zwischen 11:00 und 18:00 Uhr live und exklusiv im Free-TV sowie im Stream bei ServusTV On. Birgit Nössing moderiert live vor Ort aus der Hauptstadt, als Experten stehen ihr unter anderem die ehemalige österreichische Top-Ten-Spielerin Barbara Schett, Herbert Gogel, Marco Hagemann und Philipp Eger zur Seite. Auch Christopher Kas ist als Co-Kommentator in Berlin vor Ort.

