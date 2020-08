TikTok macht Springer-Manager zum Deutschland-Chef

Anzeige

Mit Schlagzeilen wie „Trump vs. TikTok“ macht die chinesische Videoplattform im Moment Schlagzeilen: Jetzt hat TikTok erstmals einen General Manager für Deutschland ernannt – und der kommt von der Axel Springer SE.

Inmitten der Schlagzeilen um eine mögliche Übernahme durch Microsoft, Netflix und Co. hat die chinesische Plattform für mobile Kurzvideos Tobias Henning zum General Manager Deutschland ernannt. Der 41-Jährige kommt von der Axel Springer SE und soll ab Oktober als erster Deutschland-Chef die Geschäfte von TikTok weiterentwickeln.

„Deutschland ist einer unserer wichtigsten Märkte. Wir investieren viel in den Aufbau des Teams und wir freuen uns sehr, dass Tobias unser Wachstum und unsere Lokalisierungsstrategie weiter voranbringen wird. Tobias bringt viel Erfahrung bei der Entwicklung digitaler Content-Modelle und deren Weiterentwicklung mit und wird TikTok Deutschland in die nächste Wachstumsphase führen“, so Rich Waterworth, General Manager Europa.

Zuvor leitete Tobias Henning als General Manager Premium das Geschäft mit digitalen Premium-Inhalten von „Bild“ und „Welt“. Vor der Zeit bei der Axel Springer SE war der gelernte Volljurist unter anderem bei der Anwaltssozietät Hengeler Mueller tätig. Außerdem absolvierte er einen MBA an der ESCP Business School in Paris.

„Ich freue mich sehr auf den Start bei TikTok und kann es kaum erwarten, mit den vielen Talenten hinter diesem einzigartigen Produkt zusammenzuarbeiten. TikTok hat enormes Potential und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team zu starten“, sagt Tobias Henning.

Seit 2018 können Nutzer auf TikTok Videos ansehen, diese aber auch selbst auf ihrem Smartphone erstellen. Es sei zwar eine internationale Plattform, doch mit der Ernennung von General Managern in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Japan und nun auch in Deutschland wolle man eine stärkere lokale Produkterfahrung bieten.