TV-Rechte: Telekom kauft sich in weitere Fußball-Liga ein

Mit der 3. Liga hält die Telekom bereits (die komplette) TV-Rechte an einer deutschen Fußball-Liga, nun kauft man sich in eine weitere Spielklasse ein.

MagentaSport zeigt ab September an jedem Spieltag ein Top-Spiel der Fußball Regionalliga West. Das sieht eine Kooperation mit der sporttotal.tv gmbh vor, die zunächst für die Saison 2022/23 gilt. Sie beinhaltet auch Highlight- und Social Media-Rechte von allen Spielen.

Sporttotal produziert und medialisiert die Regionalliga West vollumfänglich und strahlt die Inhalte in Kooperation mit dem Westdeutschen Fußballverband auf www.regionalliga-west.tv als Pay-per-View Angebot aus. DIGITAL FERNSEHEN berichtete kürzlich über die Vertragsverlängerung.

Telekom steigt durch neue Kooperation auch TV-Rechte-Markt der 4. Ligen ein

Zum Auftakt der Kooperation stehen sich am Sonntag, 4. September, um 14 Uhr die SG Wattenscheid 09 und Alemannia Aachen im Traditionsduell gegenüber. Sendungsbeginn ist bereits um 13.30 Uhr mit Interviews und Analysen zum Spiel. In der Regionalliga West sind darüber hinaus weitere namhafte Vereine wie Rot-Weiß Oberhausen, Preußen Münster oder der Wuppertaler SV vertreten. Zuletzt stieg aus der Regionalliga West Rot-Weiss Essen in die 3. Liga auf, aus der MagentaSport alle Spiele live überträgt.

Die nächsten Live-Spiele in der Regionalliga West:

8. Spieltag am 11. September

Ab 13.30 Uhr: 1. FC Köln II – Wuppertaler SV

9. Spieltag 18. September

Ab 13:30 Uhr: SC Fortuna Köln -. Rot-Weiß Oberhausen

Nachholspiel am 24. September

Ab 13.30 Uhr TSV Alemannia Aachen -. SC Preußen Münster

Quelle: Deutsche Telekom

Bildquelle: dritteliga: Telekom