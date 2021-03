Vodafone kündigt neuen Marken-Slogan an

Anzeige

An diesem Wochenende will Vodafone laut eigenen Angaben eine Überarbeitung seiner Marken-Positionierung vorstellen. Der neue Slogan lautet „Together We Can“.

Der neue Slogan sei gewählt worden, weil dieser die Überzeugung Vodafones widerspiegele, dass „aus Verbindung von Technologie und Gesellschaft eine bessere Zukunft“ erwachsen könne. Daran werde ein 12-monatiges Werbeprogramm auf TV-, Print und Digitalkanälen folgen, wie das Unternehmen heute ankündigte.

Vodafone will sich mit der neuen Kampagne als positiven Faktor darstellen. Anknüpfend an die Bedeutung von Telekommunikation für das Zusammenleben in pandemiebedingten Krisenzeiten will sich das Unternehmen laut eigenen Aussagen als konstruktiven Zukunftsgestalter präsentieren.

Inspiration ziehe die Marken-Neupositionierung aus Verbraucherstudien, die ergeben hätten, dass sich die Rolle von Technologie im Leben von Menschen verändere. Sie sei nicht nur für Begeisterung zuständig, sondern auch für Bedeutsames, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Entwicklung.

Die Kampagne soll laut Ankündigung von Vodafone am 1. April mit einem Werbespot starten und werde flankiert von diversen Digital- und Printbeiträgen in 30 Märkten zu sehen sein.