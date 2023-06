Vodafone kämpft mit Störung: Zerstörtes Glasfaser-Kabel in Niedersachsen sorgt für Ausfälle

Anzeige

Im Norden Niedersachsens hat Vodafone zum jetzigen Zeotpunkt mit einer massiven Störung zu kämpfen. Ein kaputtes, wichtiges Glasfaser-Kabel ist die Ursache für Internet- und TV-Ausfälle.

Vodafone spricht bezugnehmend auf die aktuelle Störung davon, dass das Kabel „zerstört“ sei. Aus der ersten Angabe von 4 Stunden bis zur Inbetriebnahme, sind mittlerweile 8 prognostizierte Stunden Reparaturdauer geworden. Es lässt sich also noch nicht absehen, wie lange die Arbeiten dauern werden. Erschwerend kommt wohl hinzu, dass das Kabel an einer Gleistrasse der Bahn entlang führt, wodurch die laut des Anbieters erforderlichen Tiefbaumaßnahmen noch einmal längere Zeit in Anspruch nehmen könnten.

Arbeiten mit Hochdruck an der Reparatur des wichtigen Glasfaser-Kabels in Nord-Niedersachsen: Vodafone

Vodafone-Störung schneidet Wilhelmshaven und „um zu“ vom Netz ab

In Wilhelmshaven und der rund um den Jadebusen gelegenen Umgebung fällt deswegen aktuell bei 10.000 Kunden Mobilfunk- und Festnetz-Dienste aus. Bei einem Teil der Betroffenen zusätzlich auch Internet und TV.

