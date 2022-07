Wimbledon bleibt Pay-TV-exklusiv: Sky verlängert TV-Vertrag

Anzeige

Verlängerung der Partnerschaft zwischen Sky Deutschland und dem All England Lawn Tennis Club: Wimbledon bleibt dadurch in Deutschland Pay-TV-exklusiv.

Ganz Tennisdeutschland blickte gespannt auf das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeier, das die zwölf Jahre ältere Maria letztlich für sich entschied. Das Halbfinale gegen ihre gute Freundin und an Position drei gesetzte Ons Jabeur aus Tunesien ist am heutigen Donnerstag ab 14.15 Uhr live und exklusiv bei Sky zu sehen und auch in Zukunft ist das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt bei Sky Deutschland zu Hause. Sky und der All England Lawn Tennis Club haben sich auf eine Verlängerung der Partnerschaft geeinigt.

Tatjana Maria heute im Halbfinale

Damit wird Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch zukünftig live vom Turnier in Wimbledon berichten – in Deutschland und Österreich zudem exklusiv. Zusätzlich zu den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel beinhaltet die neue Vereinbarung auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile. Sky Kunden haben somit die Möglichkeit, den Auftritt der Tenniselite neben der linearen TV-Übertragung zusätzlich über den mobilen Streamingservice Sky Go live zu genießen, egal ob zuhause oder unterwegs. Alternativ können Tennisfans das gesamte Turnier über den monatlich kündbaren Streamingservice Wow live miterleben.

Wimbledon-Verbleib für neuen Sender Sky Sport Tennis wichtig

Sky berichtet auch in diesem Jahr in der Zeit vom 27 Juni bis zum 10. Juli auf fünf Sendern insgesamt über 350 Stunden live und exklusiv vom Höhepunkt des Tennisjahres. Ab 2023 dürfte das dann ein bisschen anders aussehen. Denn mit Sky Sport Tennis kommt am 14. Juli diesen Jahres bereits ein 24/7-Angebot mit dem thematischen Schwerpunkt Tennis (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dazu gehören die komplette ATP Tour und natürlich das Tennis-Highlight des Jahres, das Turnier aus Wimbledon.

Quelle: Sky Deutschland

