XGIMI-Rabatt-Aktion im Oktober – bis zu 20 Prozent auf Heimkino-Geräte

XGIMI, die führende Marke von branchenweit mit Design- und Produktpreisen ausgezeichneten Projektoren und Laser-TVs, gibt den Meilenstein von weltweit über vier Millionen ausgelieferten Geräte bekannt. Als Dankeschön bietet XGIMI vom 10. Oktober bis 16. Oktober Sonderrabatte von bis zu 20 Prozent über die offizielle Website xgimi.com an. Zu welchen Preisen die Produkte in diesem Zeitraum angeboten werden, ist in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat XGIMI bereits einige Meilensteine erreicht: So wurde die Marke 2018 nicht nur zum Marktführer in China, sondern feierte auch in Japan einen großen Erfolg mit dem Produktlaunch des japanischen Models der innovativen Magic Lamp, von der seit 2018 bereits fast 200.000 Stück verkauft wurden. Auch die im Mai dieses Jahres erzielten eine Million verkauften Projektoren der Elfin-Serie sowie die EISA-Auszeichnungen des HORIZON Pro und des AURA gehören zu den letzten Errungenschaften des Unternehmens.

Die Auslieferung der vier Millionen Produkte untermauert die internationale Beliebtheit der Marke: Neben dem chinesischen Markt trugen auch Japan, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und die USA maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

Mit einer vereinfachten Einrichtung und Nutzerfreundlichkeit, hervorragender Auflösung, kinoreifem Ton dank Harman Kardon und zahlreichen integrierten Unterhaltungsmöglichkeiten setzt XGIMI neue Maßstäbe im Vergleich zu herkömmlichen Projektoren – und das alles in einem kompakten, ästhetisch ansprechenden Design. Unter anderem automatisiert und vereinfacht die Intelligent Screen Adaption (ISA)-Technologie die Einrichtung für jedermann. Mit dem offiziellen Android TV™-Betriebssystem können Nutzer:innen ohne externe Geräte auf ihre Lieblingsinhalte zugreifen.

XGIMI-Projektoren für zu Hause und unterwegs

Xgimi Aura © XGIMI

Die Halo-Serie für Entertainmentgenuss überall und zu jeder Zeit

Der Halo+ bietet mit einem leistungsstarken eingebauten Akku, 1080p FHD und einer intelligenten Technologie zur Bildschirmanpassung ein erstklassiges visuelles Erlebnis für unterwegs. Auch der Halo bietet brillante 1080p FHD und LED-betriebene, hyperfokussierte 800 ANSI-Lumen in einem kompakten Gehäuse. Ob beim Spieleabend mit der Familie oder beim Heimkino im Garten, die portable Halo-Serie ist überall schnell und einfach einsatzbereit.

HORIZON Pro und AURA mit dem EISA Award ausgezeichnet

Erst kürzlich wurde der 4K Ultrakurzdistanz-Laserprojektor AURA mit dem EISA Award 2022-2023 für das beste UST-Produkt ausgezeichnet. AURA revolutioniert das Heimkinoerlebnis: Der platzsparende, elegante Laserprojektor nutzt eine lasergestützte UST-Projektion mit einem Abstand von 11,7 Zoll zu jeder Wand, eine bemerkenswerte 4K UHD-Auflösung und helle 2400 ANSI-Lumen für ein luxuriöses TV-ähnliches Erlebnis – ganz ohne großformatigen Fernseher.

Im letzten Jahr erhielt auch HORIZON Pro einen EISA Award. HORIZON Pro ist ein vielseitiger, einfach zu bedienender 4K-Projektor. Ausgestattet mit der Intelligent Screen Adaption (ISA)-Technologie ist der HORIZON Pro sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Darüber hinaus wertet er dank fortschrittlicher Bildgebungsfunktionen, ausgezeichneter Helligkeit und Hi-Fi Harman Kardon Sound alle gewählten Entertainment-Inhalte auf.

Um diesen großen Erfolg zu feiern, sind viele XGIMI-Projektoren vom 10. bis 16. Oktober auf der offiziellen Website zu einem reduzierten Preis erhältlich:

Produkt Unverbindliche Preisempfehlung Rabatt in Prozent Reduzierter Preis (Zeitraum: 10. Oktober bis 16. Oktober 2022) Mogo Pro €499 20% €399 Halo €749 20% €599 HORIZON €1.099 20% €879 HORIZON Pro €1.899 20% €1.519 Elfin €649 20% €519 AURA €2.799 14% €2.399 Halo+ €849 10% €764

Bildquelle: df-XGIMI-AURA: Xgimi

XGIMI Horizon Pro: XGIMI